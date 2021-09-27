الليلة.. مي كساب ضيفة لميس الحديدي في "كلمة أخيرة"

تحل الليلة الفنانة مي كساب، ضيفة في برنامج "كلمة أخيرة"، التي تقدمة الإعلامية لميس الحديدي، ويعرض على شاشة Cbc، في تمام التاسعة والنصف.



حيث نشرت صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بوستر الحلقة.



وتتحدث الفنانة مي كساب خلال الحلقة عن أعمالها السابقة وتكشف عن تفاصيل مشاركتها في حكاية "عقبال عوضك"، التي تعرض حاليا على الشاشات من مسلسل "زي القمر"، وتدور الحكاية التي حققت نجاحا كبيرا حول تأخر الزواج.





حكاية" عقبال عوضك " من بطولة مي كساب، إيمان السيد، هالة فاخر، وأحمد جمال سعيد،ومحسن منصور وراندا عبد السلام وغيرهم من النجوم ومن إخراج معتز حسام.