موعد مباراة يوفنتوس وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

يستعد عشاق كرة القدم العالمية لمشاهدة مباراة من العيار الثقيل تجمع بين تشيلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لحساب دور المجموعات.

وتقام مباراة تشيلسي ويوفنتوس ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس يوم الأربعاء.

وكان فريق يوفنتوس حقق الفوز على فريق مالمو ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بثلاث أهداف مقابل لا شيء.

بينما تشيلسي حقق الفوز على زينيت الروسي بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.