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محافظ أسوان ينعي الأنبا هدرا: فقدنا قامة دينية ووطنية

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 05:29 م
محافظ أسوان
محافظ أسوان
فتح الله رضوان
نعى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وقيادات المحافظة والأجهزة التنفيذية نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان وعضو المجمع المقدس والذى وافته المنية اليوم عن عمر تجاوز 81 سنة بعد أن قضى فى الحياة الرهبانية أكثر من نصف قرن منها 46 سنة أسقفًا ومطرانًا لإيبارشية أسوان، مقدمًا خالص تعازيه ومواساته في فقيد مصر وأسوان لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأيضًا لشعب الكنيسة الأرثوذكسية والأباء والكهنة، بالإضافة إلى المجتمع الأسوانى الذى يكن له كل الحب والمودة والتقدير والإحترام،

وأكد محافظ أسوان على أننا بوفاة الأنبا هدرا فقدنا قيمة وقامة دينية ووطنية عظيمة حيث كان يمتاز بالحكمة والحنكة والتواضع، وعاش عمره في خدمة أبناء وطنه.

ولفت إلى أن نيافة الأنبا هدرا سيظل رمزًا لمشاعر الود والمحبة التي تجمع المصريين على قلب رجل واحد بإعتبار ذلك هو صمام الأمان لأننا أبناء كنانة الله في أرضه ونعيش كجسد واحد على أرض مصرنا الحبيبة.

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محافظ أسوان الانبا هدرا

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