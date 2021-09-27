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مشرف مشروع التبرع بالبلازما: نستهدف تجميع 300 ألف لتر سنويا (فيديو)

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 05:57 م
التبرع بالبلازما
التبرع بالبلازما
رقية جمال
قالت الدكتورة نيفين النحاس، المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما، إن المشروع يستهدف تجميع 300 ألف لتر سنويًا، لافتة إلى أن الدف الأكبر رفع الوعي عن أهمية المشروع وأهمية التبرع الدائم بالبلازما.

وأضافت "النحاس"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، إن هناك تزايد في أعداد المتبرعين بالبلازما أسبوعيًا، موضحة أن هناك 3 مراكز للتبرع بالبلازما في القاهرة، وهناك مراكز بالإسكندرية وطنطا والغربية والمنيا، وهناك خطة جارى العمل عليها للوصول لـ 20 مركز خلال عام، بحيث تنضم الإسماعيلية والمنوفية ودمياط وسوهاج، ثم أسيوط وبني سويف وكفر الشيخ.

وحول شروط التبرع بالبلازما، أوضحت المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما، أن أي متبرع يجب أن يكون مر على التبرع من 3-6 أشهر، وأي سن من 18-60 عام يصلح للتبرع، وألا يكون لديه أمراض معدية، ويتم الكشف عليه وإجراء تحليل فيروسات وقياس الضغط ودرجة الحرارة، منوهة بأن مريض السكر يجوز له التبرع حال التزامه بعلاجه وضغطه منضبط.

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