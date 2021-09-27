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رمضان عبد المعز يحذر من الغل: يدمر القلب (فيديو)

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 07:02 م
رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز
داليا الحسين

حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، من علماء الأزهرالشريف، من أن يتبع الإنسان الغل فى تعاملاته مع الناس، لافتا إلى أنه عندما يصل الغل إلى القلب، فإنه يدمره.

وقال عبدالمعز، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: إن المؤمن يعيش في الدنيا وهو يدعو الله سبحانه وتعالى بـ: "ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلًا للذين آمنوا".

وأضاف، أن المؤمن عليه دائمًا أن يحرص على قلبه بألا يصل إليه غل، لأن الغل عندما يصل إلى القلب يُدمره، وأبسط ما يفعله به هو ارتكابه الظلم، مستشهدًا بالحديث القدسي:"يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا".

وأشار عبدالمعز، إلى أن ما يجعل الإنسان ظالمًا هو وجود الغل في صدره، كما أن من آثاره أيضًا هو الكبر، حيث يجعل الغل الإنسان متكبرًا.

الكلمات المفتاحية

رمضان عبد المعز الغل

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