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سيميوني يعلن قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة ميلان

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 07:28 م
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
علي نبوي

 

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، قائمة فريقه لمواجهة مضيفه ميلان غدًا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

 

وضمت قائمة أتلتيكو مدريد 22 لاعبًا وهم :-

 

بنجيامين ليكومت - أوبلاك - كريستيان - خيمينيز - لودي - فيليبي - هيرموسو - تريبيير - فارسليكو - كاموس - كوندوبيا - دي بول - كوكي - ليمار - لورينتي - هيريرا - كاراسكو - جواو فيليكس - جريزمان - سواريز - كوريا - ماثيوس كونها.

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سيميوني رياضة الفجر أتلتيكو مدريد

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