رئيس جامعة أسوان السابق ينعي الأنبا هدرا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تقدم الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان السابق بخالص التعازي لأسرة الأنبا هدرا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسوان، والحبر الجليل بالمجمع المقدس الذي رحل عن عالمنا اليوم.



كا يتقدم رئيس جامعة أسوان السابق بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني وشعب الكنيسة القبطية وكافة أعضاء المجمع المقدس والشعب الاسواني مؤكدا علي صدق مشاعر الأخوة والمحبة بين نسيج المجتمع الأسواني.

