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داعية: هذه أفضل أنواع الصدقة (فيديو)

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 08:37 م
كساب أحمد

قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن أفضل صدقة هي توفير ما كان يحتاج إليه الفقير، معقبًا: "ما يجيش واحد يتصدق على فقير بـ 2 كيلو لحمة، والفقير في حاجة إلى توفير المصاريف الدراسية لأولاده".

وتابع "علي"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن النبي عندما سؤل عن أفضل الصدقة فقال صلى الله عليه وسلم: "سقي الماء"، لافتَا إلى أن أول أمنية لاهل النار هي شرب الماء، وهذا واضح في قوله تعالى: "وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّه".

ولفت إلى أن الرسول قال ﷺ: (من سقى مسلما على ظمأ، سقاه الله من الرحيق المختوم)، والحيق المختوم هو خمر الآخرة الذي لا يذهب العقول أو يؤدي إلى الشعور بآلام في البطن مثل خمر الدنيا.


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الصدقة الدكتور محمد علي

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