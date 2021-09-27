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محافظ بني سويف يشهد ختام دوري مستقبل وطن (فيديو وصور)

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
فاز فريق "دنديل" ممثل مركز ناصر، بالمركز الأول بدوري كرة القدم الذي تتظمه أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، بعد تغلبه على نظيره "منشأة الأمراء" ممثل مركز اهناسيا، في المباراة النهائية المثيرة بملعب الصالة المغطاة بالاستاد الرياضي بثلاثة أهداف لهدفين.

وشهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المباراة النهائية، في حضور النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب حسام العمدة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، والنائب محمد سيد جنيدي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري ببني سويف.

كما حضر المباراة النهائية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: الدكتور على بدر، والدكتور عبد الله على مبروك، والدكتورة منى عبد الله، والنائب طه أبو الناظر، والنائب نادر نسيم، والنائب أحمد محيسن، والنائب رمضان أبوحسان، والدكتورة حنان سليمان، والنائب محمد رجب، والكابتن توني عثمان أمين مساعد الحزب بالمحافظة، وعمرو شحاتة، أمين العلاقات العامة بهيئة مكتب الحزب بالمحافظة، والدكتور معاذ الشاهد، أمين شباب الحزب ببني سويف، وصلاح بدر رئيس فرع الاتحاد المصري لكرة القدم بمحافظة بني سويف، ومصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

وبعد انتهاء المباراة سًلم المحافظ كأس البطولة وميداليات ومكافأة المركز الأول لفريق دنديل، فيما تم تسليم مكأفاة مالية وميدالية المركز الثاني للوصيف فريق منشأة الأمراء، بجانب تسليم ميداليات ومكافاة المركز الثالث لفريق الواسطى،حيث أثنى المحافظ على الجهد الذي بذلها القائمون على تنظيم الدورة، والتي تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة لشغل أوقات الفراغ في أعمال إيجابية ومفيدة، وللحفاظ على الصحة العامة باعتبار الشباب هم المحور الأساسي في تحقيق التنمية.

وأشار النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن هذه الدورات تأتي في إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية لإقامة الدورات بجميع المحافظات للنهوض بالشباب وحثهم على الرياضة والبعد عن الإدمان والجماعات الإرهابية، مشددًا على أن هذه الدورات ستفرز العديد من من المواهب الكروية في مختلف المحافظات.

وأوضح النائب حسام العمدة أن منافسات البطولة شارك فيها 268 فريقا بإجمالي 2680 لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، من مختلف مراكز المحافظة، والتي بدأت بمباريات تمهيدية على مستوى الوحدات الحزبية، مرورا بالتصفيات على مستوى المراكز وصولًا إلى التصفيات على مستوى المحافظة،حيث تأهل للمربع الذهبي فرق: الواسطى، منشأة الأمراء، الحكامنة، ودنديل، حيث صعد للنهائي فريقا منشأة الأمراء ودنديل والتي حسمها الأخير بفوزه باللقب والبطولة في زمن المباراة الأصلى، فيما انتهت مباراة تحديد المركز الثالث بفوز فريق الواسطى على الحكامنة.

حزب مستقبل وطن
وأضاف، أن دوري الكرة الخماسية، يأتي إنطلاقًا من إهتمام حزب مستقبل وطن بممارسة الرياضة والقيام بواجبه المجتمعي نحو المواطنين وشباب الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الاول لرئيس الحزب، وبرعاية النائب حسام العمدة أمين عام الحزب بالمحافظة، وبإشراف النائبة منى عبد الله امين التنظيم.

ويشرف على تنظيم دوري الكرة الخماسية لحزب مستقبل وطن، لجنة مكونة من: الحكم الدولي المعتزل الكابتن توني عثمان أمين مساعد الحزب، وعمرو شحاتة، أمين العلاقات العامة بهيئة مكتب الحزب بالمحافظة، والدكتور معاذ الشاهد، أمين شباب الحزب ببني سويف.
محافظ بني سويف يشهد ختام دوري مستقبل وطن (فيديو وصور)
محافظ بني سويف يشهد ختام دوري مستقبل وطن (فيديو وصور)
محافظ بني سويف يشهد ختام دوري مستقبل وطن (فيديو وصور)
محافظ بني سويف يشهد ختام دوري مستقبل وطن (فيديو وصور)
محافظ بني سويف يشهد ختام دوري مستقبل وطن (فيديو وصور)
محافظ بني سويف يشهد ختام دوري مستقبل وطن (فيديو وصور)
محافظ بني سويف يشهد ختام دوري مستقبل وطن (فيديو وصور)
محافظ بني سويف يشهد ختام دوري مستقبل وطن (فيديو وصور)

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