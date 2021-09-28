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"جراحة في الشارع".. أطباء القصير يستخرجون يد صبي انزلقت داخل "مفرمة"

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 02:57 ص
أرشيفية - مستشفى القصير
أرشيفية - مستشفى القصير
محمد طه
بجراحة دقيقة حبست الأنفاس وفي وقت قياسي نجح أطباء في مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر في استخراج يد صبي انزلقت داخل "مفرمة" لتكسير الثلج.

بلاغ بانزلاق يد طفل في المفرمة
وتلقى مرفق الإسعاف والحماية المدنية لمستشفى القصير التخصصي بلاغًا يفيد بأن صبيًا يدعى عمر عزت السيد علي 13 عامًا، وأثناء عمله في مصنع الثلج على مفرمه تقطيع الثلج، بالمنطقة الصناعية بالمدينة، انزلقت يده اليمني داخل المفرمة ولم يستطع إخراجها.

وكشف شهود العيان أن العاملين نصحوا الصبي بالانتظار لحين وصول الأطباء وإخراج يده بعملية جراحية تجنبًا لتمزيقها وتقطيعها داخل المفرمة.

إرسال فريق طبي للمصنع
وأرسلت الدكتوره عزة فراج مدير مستشفى القصير فريقًا طبيًا يضم الدكتور عماد دردير، طبيب العظام والجراح أحمد محمود، ومعهم الدكتور سيف صلاح أخصائي التخدير، ومن طاقم التمريض مديحة السويري إلى مكان الحادث للتعامل مع الحالة للمحافظة على حياة الصبي الصغير.

وتعامل الأطباء مع الحالة وأعطوا المريض مخدرًا عامًا عن طريق الوريد، وبدأوا في انتزاع اليد بتدخل جراحي وبطول 8 سم من داخل المفرمة مع الحفاظ على الأوردة والشرايين والأعصاب ودون نزيف وهو ما جرى بنجاح وفي وقت قياسي.

نقل المريض إلى المستشفى
ونقل الأطباء المريض بسيارة الإسعاف إلى مستشفى القصير التخصصي وأجروا له خياطة للجروح التي تطلبت التدخل الجراحي لانتزاع اليد، وأجرى الأطباء أشعة على اليد بعد نجاح انتزاعها وتبيّن وجود كسر بمنتصف عظم الكعبرة اليمنى وجرى تثبيتها بواسطة جبيرة أعلى المرفق.

وأكد الأطباء استقرار حالة الصبي مع وضعه تحت العلاج لمدة 21 يومًا لمواجهة أي مضاعفات طارئة.

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