أديب بعد تنمية سيناء: "محدش يقدر يقول تاني السيسي هيبيعها لإسرائيل" (فيديو)

عقب الإعلامي عمرو أديب، على افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، "كان عندك فضايح ومهازل مش ترع"، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تطوير المصارف والترع.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "كان زمان بيقولوا السيسي هيبيع سيناء لإسرائيل، دلوقتي بقا أكيد محدش يقدر يقول كده تاني"، لافتا إلى أن الدولة تنفق المليارات على تنمية سيناء على مستوى مختلف المجالات، واصفا مصر بأنها تاريخ من الفرص الضائعة والهدر، مضيفا: "لولا الفرص الضائعة والهدر كنا هنبقا نمر من النمور الاقتصادية".



