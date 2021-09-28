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أديب بعد تنمية سيناء: "محدش يقدر يقول تاني السيسي هيبيعها لإسرائيل" (فيديو)

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 05:48 ص
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، "كان عندك فضايح ومهازل مش ترع"، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تطوير المصارف والترع.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "كان زمان بيقولوا السيسي هيبيع سيناء لإسرائيل، دلوقتي بقا أكيد محدش يقدر يقول كده تاني"، لافتا إلى أن الدولة تنفق المليارات على تنمية سيناء على مستوى مختلف المجالات، واصفا مصر بأنها تاريخ من الفرص الضائعة والهدر، مضيفا: "لولا الفرص الضائعة والهدر كنا هنبقا نمر من النمور الاقتصادية".

وأضاف، "اللي بيتعدى على المنشآت المائية والأرض الزراعية بيضر نفسه.. البلد دي محتاجة اللي يديها اللي تستاهله"، متابعا: "الحل يا ريس في المحليات.. فساد المحليات ياريس سبب كل اللي احنا فيه".

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محطة مياه بحر البقر عمرو أديب بوابة الفجر الفجر

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