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مستشار منظمة السياحة العالمية: المنتج المصري يتفوق على كل دول العالم

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 05:01 ص
سعيد البطوطي
سعيد البطوطي
داليا الحسين
قال الدكتور سعيد البطوطي مستشار منظمة السياحة العالمية، إن المنتج السياحي المصري يتفوق على كافة دول العالم، لافتا إلى أن مصر تتمتع بكل الأنماط السياحية.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "CBC"، اليوم الإثنين أن السياحة الأوروبية بدأت تعود ولكن البعض منهم مازالوا يتخوفون من السفر، مشيرا إلى أن نسبة تلقي المواطنين زادت في المجتمعات، وهناك دول قاربت الوصول إلى المناعة المجتمعية وبالتالي سيشجع المواطنين على السفر.

وتابع: السوق السياحي الإنجليزي سيبدأ العمل منتصف ديسمبر المقبل، متوقعا تعافي السياحة في مصر قريبا، حيث بدأ الأمر بالفعل.

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