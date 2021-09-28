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عاجل.. شوبير يعلن موعد انتخابات الأهلي

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 03:25 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
الفجر الرياضي
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد انتخابات الأهلي في الفترة المقبلة والتي ينتظرها الملايين من متابعي الفريقين.

موعد انتخابات الأهلي والزمالك

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "فتح باب الترشح لانتخابات الاهلي من 15 الى 21 اكتوبر والانتخابات يومي 25 و26 نوڤمبر".

وتابع نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق : "الاستقرار علي هذه المواعيد بنسبه كبيره".

يذكر أن محمود الخطيب هو رئيس النادي الأهلي الحالي، في حين أن حسين لبيب هو رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك بعد عزل مرتضى منصور من منصبه.

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