غدا تامر سرى وفرقتة الموسيقية يحيون ذكرى رحيل بليغ حمدى بدار الأوبرا



يحيي المطرب تامر سرى وفرقتة الموسيقية الذكرى الثامنة والعشرين لرحيل الموسيقار بليغ حمدى غدا بدار الاوبرا بحضور الموسيقار هانى مهنا، الإعلامية رنا الجبال، الكاتب أيمن الحيكم، الفنانه عايدة رياض، الموسيقار مجدي الحسينى، الشاعر د. عصام خليفة.





ومن المقرر أن يغنى تامر سرى مجموعة من أشهر أغانى العندليب الاسمر بمصاحبة فرقتى الموسيقية « موجود، زى الهوا، مدام القمر، تخونوه،حاول تفتكرنى، أى دمعه حزن لا، على حسب وداد، كل ماقول التوبة».





كما يشارك فى الغناء صوت مصرى نقي جديد يارا حبيب وسوف تقدم مجموعة من أغانى كوكب الشرق.