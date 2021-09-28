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السجن 10 سنوات لشخص لإتهامه بضرب طفل حتى الموت بالإسكندرية

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 05:47 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
محمد رجب
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد العزيز محمود سالم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق عبد السلام النفراوي، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير الجنايات أحمد عبد الوهاب عبد الفتاح، بالسجن 10سنوات للمتهم "ع.ع.م" لاتهامه بضرب المجني عليه"س.ص.ج" حتى الموت.

تعود الواقعة في القضية رقم 6020 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بقتل المجني عليه عقب التعدي عليه بالضرب من المتهم زوج والدته بمحل سكنهم دائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، إلي قيام المتهم "ع.ع.م" بالتعدي بالضرب على المجني عليه الطفل "س.ص.ج" 4 سنوات أمام والدته، مستخدما عصا خشبية وتعدي عليه بالضرب علي يده ورجليه وبطنه وظهره وعدة أماكن بالجسم، وقام بتقييده بحبل ودفعه إلى الحمام بالقدم في بطنه مما أدى إلى سقوطه أرضا فادي إلى وفاته.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بالواقعة وأن تعديه علي نجل زوجته لشده هواه وعدم إطاعته وسمع كلامه، وعرضه علي النيابة العامة التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.

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