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تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 05:59 م
الاهلي
الاهلي
أمل الحلفاوي
يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره جيندارميري ناشونال بطل النيجر، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين الأهلي وبطل النيجر، في دوري أبطال إفريقيا، يوم السادس عشر من شهر أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تحدد إدارة النادي الأهلي موعد لقاء الإياب، من الأيام المحددة من الاتحاد الإفريقي، حيث تقرر إقامة لقاء العودة أحد أيام 22 و23 و24، من شهر أكتوبر المقبل.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى حصد اللقب الثالث على التوالي في دوري أبطال إفريقيا، بعدما حصل على النسختين الماضيتين، وأصبح في جعبته 10 ألقاب.

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