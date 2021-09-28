Advertisements

شاهد.. سيرين عبد النور تلعب مع عائلتها بالدلافين

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 06:25 م
سيرين عبدالنور
سيرين عبدالنور
نادين نجدي
شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، جمهورها ومتابعيها بمجموعة صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي علي موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت سيرين عبد النور، في الصور مع اسرتها، وهم في حمام السباحة، معهم ودولفين علقت سيرين قائلة:" كان نهار كتير حلو وتاليا وكريستيانو كتير انبسطو..شكرًا لكل الاشخاص يللي خلو هالنهار يكون مميز..دبي "


يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة المطربة بوسي والفنان السعودي يعقوب الفرحان وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.

الكلمات المفتاحية

مشاهير فن سيرين عبد النور دولفن دبي

أخبار تهمك

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأخطبوط

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقة الساحر

منذ ساعة و 17 دقيقة

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

أزمة كبرى جديدة لمبابي في باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

منذ يومين

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير يوجه نصيحة مهمة إلى محمود كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

بأمر الخطيب.. تغيير جديد في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ حوالي 10 ساعات

بوكتينيو يرد بقوة على أزمة نيمار ومبابي

منذ ساعة و 20 دقيقة

أزمة مدوية في الأهلي بسبب ثنائي الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت نارية.. الخطيب يستقر على قائمته في انتخابات الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

سيرين عبدالنور تقضي أوقاتًا سعيدة مع عائلتها في المنزل (صورة)

سيرين عبدالنور توجه رسالة إلى جمهورها بخصوص "كورونا"

المطربة بوسي تطل على جمهورها بألوان زاهية (صور)

بوسي تتألق في إطلالة صيفية عبر "إنستجرام"

بفستان جرئ.. المطربة بوسي تبهر الجمهور في أحدث ظهور

المطربة بوسي تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:01 م

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

12:54 ص

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

09:00 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة الساحر

05:32 م

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم

03:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements