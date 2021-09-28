شاهد.. سيرين عبد النور تلعب مع عائلتها بالدلافين

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، جمهورها ومتابعيها بمجموعة صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي علي موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت سيرين عبد النور، في الصور مع اسرتها، وهم في حمام السباحة، معهم ودولفين علقت سيرين قائلة:" كان نهار كتير حلو وتاليا وكريستيانو كتير انبسطو..شكرًا لكل الاشخاص يللي خلو هالنهار يكون مميز..دبي "





يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة المطربة بوسي والفنان السعودي يعقوب الفرحان وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.