6 إجراءات مشددة للحد من نوبات تلوث الهواء

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن وزارة البيئة وأفرعها الإقليمية المعنية بمنظومة مواجهات نوبات تلوث الهواء الحادة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية من أجل إحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة.





وترصد "الفجر" إجراءات وزارة البيئة للحد من نوبات تلوث الهواء:

١-تقوم الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة بحملات مكثفة فى كافة أنحاء محافظات المنظومة (الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، القليوبية).





٢-استخدام الوزارة لأحدث التقنيات من أقمار صناعية ونظم إنذار مبكر لتتبع أماكن الحرق في المحافظات.





٣-متابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية.





٤-المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.





٥-تنفيذ حملات مرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية



