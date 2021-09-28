هبة قطب: لهذا السبب الرجال لا يحتاجون إلى منشطات جنسية

قالت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الجنسية، إن كل الرجال ليسوا في حاجة للحصول على منشطات جنسية، بسبب اختلاف الفروق الفردية من شخص لآخر، مشيرة إلى أن الحصول على المنشطات بدون استشارة طبية، قد يقوم بالتغطية على بعض الأمراض التي أدت لعرض الضعف الجنسي.



وتابعت "قطب"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن المنشطات قد تؤدي إلى كفاءة كاذبة، وتؤدي إلى اعتياد الرجل عليها، وهذا يؤدي إلى الكثير من الأعراض الجانبية، ويؤثر على القلب.



ولفتت إلى أن الحصول على جرعات صغيرة من المنشطات لن يؤثر على الصحة الجنسية، ولكنه قد يؤدي إلى بعض الأعراض الجانبية الأخرى، مشيرة إلى أن 60 % ممن دخلوا الرعاية المركزة في أحد السنوات كان بسبب حصولهم على جرعة زائدة من المنشطات الجنسية.

