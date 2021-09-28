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"السياحة" ترد على وجود آثار وتوابيت فرعونية بأفغانستان

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 09:26 م
آثار
آثار
داليا الحسين
علق الدكتور شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار، على الصور المنتشرة بوجود أثار مصرية تم ضبطها في أفغانستان على يد حركة طالبان متضمنة أثار وتوابيت فرعونية قائلًا: "نتعامل مع هذه الصور على أنها حقيقة إلى أن يثبت العكس.. وحق مصر لا يمكن التغاضي عنه إطلاقا ولكن من الصور التي تم تداولها توضح أنها غير حقيقية".

وقال عبدالجواد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء إن هناك عمليات نصب تحدث من خلال المستنسخات الأثرية؛ ويتم بيعها على أنها أثار مصرية داخل وخارج بلادنا، لافتا إلى أن مصر لديها خبرة كبيرة في هذا الأمر.

وأضاف أن مصر تتواصل مع حركة طالبان من خلال وزارة الخارجية للوصول إلى ما يتم ذكره بأنها أثار مصرية، معلقا: "هنوصل هنوصل مفيش مجال للشك في هذا.. إحنا لم نترك أى قطعة أثرية كان لينا حق فيها بالعالم كله لحد دلوقتي".

الكلمات المفتاحية

السياحة أفغانستان آثار

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