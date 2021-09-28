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التحقيق مع مالك عقار وعامل بتهمة التنقيب عن الأثار بمنشأة ناصر

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 09:28 م
االتنقيب عن الآثار
االتنقيب عن الآثار
داليا عادل
قررت نيابة منشأة ناصر، حبس مالك عقار وعامل بتهمة التنقيب عن الأثار داخل مسكن المتهم الأول، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من المعاينة الأولية أن العقار خالى من السكان، وعثر بداخل المسكن على حفرة قطرها 3 أمتار بعمق 20 مترا وأدوات الحفر والتنقيب.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار كائن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط كلٍ من (مالك العقار محل البلاغ - عامل) حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه.

وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بالعقار محل الضبط بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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