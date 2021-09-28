نجيب ساويرس: سأرشح محمود طاهر ضد محمود الخطيب في انتخابات الأهلي

قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال، أنه لا يعرف أحد في انتخابات الأهلى سوى محمود الخطيب.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" لا أعرف أي شخص يستحق رئاسة الأهلي حاليا سوى محمود الخطيب ويستحق ذلك".

وتابع" إذا ترشح محمود طاهر لانتخابات الأهلي، سأقوم باختيارة عن محمود الخطيب وسأدعمه في حال الترشح من جديد أمام محمود الخطيب".

وزاد" المنظومة الرياضية في مصر تحتاج للتطوير الكثير من أجل النهوض، ويجب التكاتف خلال الفترة القادمة".

واختتم" مجلس الأهلي جيد، وننظر ما سيحدث خلال الفترة القادمة وما يحدث في الانتخابات والجميع في المجلس متميز للغاية".