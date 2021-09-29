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عاجل.. الأهلي يستهدف ضم نجم الزمالك

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي



أكد الإعلامي محمد فاروق، مسؤولو النادي الأهلي فتحوا الباب أمام فكرة انضمام النجم المغربي أشرف بن شرقي جناح وهداف الزمالك في نهاية الموسم عقب انقضاء عقده مع الفريق الأبيض.


وقال فاروق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "مسؤولو الأهلي لم يدخلوا في مفاوضات رسمية بعد مع بن شرقي انتظاراً إلى شهر يناير المقبل لدخوله فترة السماح بآخر 6 أشهر في عقده ولكن اللاعب المغربي دخل بالفعل دائرة اهتمامات لجنة التخطيط التي أوصت بضم اللاعب". 


وأضاف: " أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي تواصل مع وكيل اللاعب من أجل معرفة إمكانية رحيل بن شرقي للأهلي وخاصة بعد علمه بتلقي اللاعب عروض خليجية لمغادرة الزمالك.

الكلمات المفتاحية

بن شرقي الزمالك الأهلي

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