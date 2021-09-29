حسام الجندي لـ"الفجر الفني" : سعيد بردود الأفعال على دوري في "بالورقة والقلم".. وهذا رأيي في الحكايات المنفصلة





كشف الفنان حسام الجندي لـ"الفجر الفني" عن تجربته في حكاية "بالورقه والقلم"، مشيرًا إلي أنها كانت تجربة رائعة ومتكاملة من شركة إنتاج وممثلين بالإضافة إلى الشكل الإجتماعي التي كانت تدور فيها الحكاية والخط الدرامي والقضية المطروحة بين الزوج والزوجة وهي إهمال الأزواج خاصة أن هناك رجال غير مهتمة بزوجاتها بشكل كبير في المجتمع.وتحدث الجند،ي عن ترشيحه للعمل مشيرًا إلى أنه جاء عن طريق مؤلف العمل أمين جمال وهو صديق عزيز له وتعاونوا معًا من قبل في مسلسل " أسود فاتح".وأعرب عن سعادته بردود أفعال الجمهور على السوشيال ميديا قائلا: "متابع جدا، وهذه أول مره أتابع لي عمل بالقوة دي، وسعيد أنها ظهرت بشكل بروفيشنال، وتابعت الكوميكس اللي اتعملت على دوري والشتائم، ولكن كل ده اعتبرته من نجاح الدور، بحمد ربنا على النجاح ويارب نكمل بالطريقة دي".وكشف حسام الجندي عن كواليس العمل مع يسرا اللوزي موصحًا أنها زميلة عزيزة ونجمة ومُتمكنة من أدواتها والدراما ستستفيد منها، وعلى المستوي الشخصي هي شخصية مريحة للغاية ومحترم وملتزم وأتمنى لها التوفيق".وتحدث حسام الجندي عن الرسائل التي تضمنها حكاية "بالورقة والقلم" قائلًا: "رسائل كثيرة وهي التحذير من السوشيال ميديا، وكيفيه التعامل في العلاقات".كما كشف عن رأيه في نوعيه القصص المنفصلة مشيرًا إلي أنها فكرة جيدة وستوصل رسائل أسرع للجمهور،حيث لان ايقاعها سريع ولديها نسبة مشاهدة عالية ".شارك الفنان حسام الجندي في حكاية " بالورقة والقلم" تاليف امين جمال وبطولة يسرا اللوزي،علي الطيب،نور محمود،لبني ونس،لاشينه لاشين