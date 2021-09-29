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تصريح من العيار الثقيل لـ "ساويرس" على إمكانية تبرعه للزمالك (فيديو)

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 08:19 ص
ساويرس
ساويرس
كساب أحمد
قال نجيب ساويرس، رجل الاعمال، إنه يؤيد فكرة التبرع للأندية الكبرى لدعمها للخروج من أي أزمة، معقبًا: "أنا بتبرع لنادي الجزيرة، لأني نشأت في هذا النادي، وبرد الجميل له".

وعلق "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، على امكانية تبرعه لنادي الزمالك لدعمه في الأزمة المالية التي يمر بها، قائلًا: "لا طبعًا، لو هتبرع هتبرع لنادي الأهلي اللي أنا بشجعه".

وأشار إلى إن الاستثمار الرياضي ليس الأفضل من الناحية الربحية، ولكنه يساعد على الاستثمار العقاري، من خلال الترويج للسكن في منطقة تحتوي على نادي كبير، وهذا الأمر هام في ظل اهتمام الاهالي بإرسال أولادهم بالذهاب إلى النوادي للابتعاد عن المخدرات، وممارسة الرياضة.

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