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الزمالك يطلب وضع شرطا في عقد بن شرقي.. ورد صادم من اللاعب

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 01:51 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
كشف الإعلامي كريم شحاتة، إن مسئولي نادي الزمالك قدموا عرض أخير للمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق لتجديد عقده مع النادي في الفترة المقبلة.

وقال شحاتة في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "جاء قرار مسئولو الزمالك بتجديد عقد اللاعب مقابل وضع شرط جزائي بقيمة 4 ملايين دولار، على أن يتم تفعيله خارج مصر فقط وليس داخل مصر".

وتابع: "رفض بن شرقي الأمر بشكل نهائي، حيث تمسك بوضع شرط جزائي قيمته نصف مليون دولار ويتم تفعيله داخل وخارج مصر".

ويرغب مسئولو الزمالك في تجديد عقد المحترف المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة لرغبة الفرنسي باتريس كارتيرون في استمرار اللاعب لما يملكه من قدرات فنية عاليه.

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