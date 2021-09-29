كشف حقيقة استياء عمر كمال بسبب عدم حل أزمة القيد بالزمالك

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن عمر كمال عبدالواحد، لاعب فريق الزمالك الجديد، أبدى استيائه بسبب عدم الوصول إلى حل فى أزمة منع القيد بالقلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.









وقال فاروق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "عمر كمال تحدث مع الفرنسي باتريس كارتيرون وأكد له على أنه كان يتمنى أن يلعب هذا الموسم مع الفريق لإثبات بأنه صفقة ناجحة".









وأضاف: "مسؤولو نادى الزمالك بدأوا فى تسويق اللاعب على أكثر من نادي، ولكنه على أعتاب الانتقال إلى نادى فيوتشر والذى يدربه مدربه المفضل علي ماهر".