أمين الفتوى: الانتحار من الكبائر.. والمنتحر ليس كافرا (فيديو)

المنتحر ليس كافرا

قتل النفس

وتابع أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، أن قتل النفس كبيرة من الكبائر وسوء آدب مع الله، مشددًا على أن الانتحار جريمة بشعة في حق النفس، ولكن في بعض الأحيان الشخص المنتحر يذكر الله عند انتحاره ويقول أن الله أرحم به من الناس، فكيف يكون كافرًا به.

وقال "الورداني"، خلال تقديمه برنامج "ولا تعسروا" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، إن المنتحر ليس كافرا، لافتًا إلى أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قال: "مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا"، ولكن ليس معنى هذا أنه كافر، وإنما دليل على طول المدة التي يظل فيها في النار، وهذه ليست دعوة للانتحار وإنما هي أحكام الشريعة.