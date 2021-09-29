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4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي بشأن تخصيص أراضي لإقامة عدة مشروعات

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 04:39 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
مارينا بشارة
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عدة قرارات مهمة، وتشمل القرار رقم 421 لسنة 2021 بتخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة  ملكية خاصة ناحية الساحل الشمالي الغربي لصالح القوات المسلحة.
 
وأصدر الرئيس السيسى القرار رقم 422 لسنة 2021 بتخصيص مساحة 16.42 فدان بناحية الزعفرانة محافظة البحر الأحمر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لاستخدامها في إقامة منطقة تسهيلات برية جديدة.
 
كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 423 لسنة 2021 بإنهاء التخصيص للمنفعة العامة لقطعة الأرض البالغ مساحتها 19.92 فدان ناحية محافظة البحر الأحمر ويعاد تخصيصها لصالح وزارة الشباب والرياضة.
 
وأصدر القرار رقم 424 لسنة 2021 بتعديل الحد الإداري الفاصل بين محافظتي شمال وجنوب سيناء وتخصيص  قطعني أرض من المساحات المملوكة للدولة لاستخدامها كحدود لمطار طابا وحدود نطاق أمن للمطار.
 
 
نشرت القرارات فى الجريدة الرسمية.

الكلمات المفتاحية

مشروعات قرارات السيسي

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