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تعرف على موعد انتخابات النادي الأهلي

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 06:31 م
الخطيب
الخطيب
محمد الصو
بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التحضير من أجل إجراء انتخابات النادي، وتحديد موعد فتح باب الترشح لها خلال الفترة المقبلة.

"موعد الترشح لانتخابات الأهلي"

واستقر مجلس بيبو، على تحديد يومي 25 و 26 أكتوبر المقبل، على أن يتم فتح باب الترشح من يوم 15 حتى 21 من نفس الشهر، بمشاركة الأعضاء في فروع النادي.

ومن المنتظر أن يتم اعتماد موعد إجراء والترشح لانتخابات النادي الأهلي، في الاجتماع المقبل المقرر لها الاسبوع المقبل، والكشف عن شروط التقدم للترشح.

ومن المقرر يعلن بيبو عن القائمة التي سيخوض بها الانتخابات الرئاسية بقائمته، حيث ينوي إجراء عدة تعديلات عن قائمته التي استمر بها بالفترة الماضية.

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