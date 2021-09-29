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محامِ يقتحم مكتب رئيس أبو حمص" في البحيرة ويحطم محتوياته (صور)

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 06:46 م
محتويات المكتب
محتويات المكتب
إسلام أمين
شهدت مدينة أبوحمص بمحافظة البحيرة، اقتحام أحد المحامين لمكتب رئيس الوحدة المحلية، محاولة منه التعدي بالضرب على رئيس المدينة الذي تصادف تواجده خارج المكتب، وقام بتحطيم محتويات المكتب بعد كسر الباب الخارجي، وذلك احتجاجا على تنفيذ قرار إزالة منزل يمتلكه والد المحامى قام ببناءه على قطعة أرض ملك وزارة الري علي حرم ترعة المحمودية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، بلاغا من أمن مجلس مدينة أبو حمص بإقتحام أحد الأشخاص مكتب اللواء مدحت الزغد رئيس مجلس المدينة وقيامه بتحطيم محتوياته، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتبين قيام المدعو "وائل ع.م" ٣٢ عاما، محامى ومقيم بشارع بورسعيد ببندر أبو حمص، بتحطيم محتويات المكتب احتجاجا على قيام رئيس المدينة بإزالة منزل مقام على أرض أملاك الدولة، تنفيذا للقرار رقم ٦٥٦ لسنة ٢٠٢١ والمنزل مكون من دور أرضى وعدد ٣ طوابق.

تم القبض على المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق برئاسة المستشار حسام الناعم رئيس نيابة أبو حمص، ومن جانبه وجه اللواء هشام ٱمنه محافظ البحيرة بتنفيذ جميع حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة وتنفيذ القانون وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والترع والمجارى المائية.
محامِ يقتحم مكتب رئيس أبو حمص" في البحيرة ويحطم محتوياته (صور)
محامِ يقتحم مكتب رئيس أبو حمص" في البحيرة ويحطم محتوياته (صور)
محامِ يقتحم مكتب رئيس أبو حمص" في البحيرة ويحطم محتوياته (صور)
محامِ يقتحم مكتب رئيس أبو حمص" في البحيرة ويحطم محتوياته (صور)
محامِ يقتحم مكتب رئيس أبو حمص" في البحيرة ويحطم محتوياته (صور)
محامِ يقتحم مكتب رئيس أبو حمص" في البحيرة ويحطم محتوياته (صور)
محامِ يقتحم مكتب رئيس أبو حمص" في البحيرة ويحطم محتوياته (صور)
محامِ يقتحم مكتب رئيس أبو حمص" في البحيرة ويحطم محتوياته (صور)

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محام البحيرة

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