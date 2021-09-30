7 معلومات مهمة عن مذكرة تفاهم وشركة "بست باي" لتقديم حوافز مادية للمواطنين

وقع الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات مذكرة تفاهم وشركة بست باي لنظم المعلومات ش.م.م لتقديم حوافز لدعم مشاركة المواطنين بالحملة القومية للجمع والتخلص الآمن من المخلفات الكهربائية والإلكترونية وذلك بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة وبحضور ممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتطبيق E-Tadweer وعدد من الخبراء المعنيين.



وترصد "الفجر" في السطور التالية ابرز معلومات عن مذكرة تفاهم وشركة بست باي لتقديم حوافز مادية للمواطنين



١- تهدف مذكرة التفاهم تهدف الى دعم مبادرة جمع المخلفات الإلكترونية من الافراد والتخلص منها بطرق أمنه باستخدام التطبيق الالكتروني E-Tadweer



٢-تدعم المذكرة منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد باستخدام التطبيق الالكتروني E-Tadweer.



٣- تتضمن مذكرة التفاهم التعاون مع الشركة فى إعداد خطة العمل الخاصة بكيفية تقديم الدعم





٤- كما تتضمن تصميم حملة اعلانية بمختلف وسائل الإعلام سواء الرقمية أو غير الرقمية للتعريف بالتطبيق كأحد طرق التخلص الآمن من المخلفات الالكترونية





٥-إعداد حملات لرفع الوعى لمختلف فئات المجتمع حول ضرورة التخلص الآمن من مخلفاتهم الإلكترونية بطرق آمنه الأفراد باستخدام التطبيق الالكتروني.



٦- تنص مذكرة التعاون على ان تقوم الشركة بدعم منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد والتخلص منها بطرق آمنه من خلال تقديم قسائم تخفيضحوافز للأفراد للتخلص من المخلفات الكهربائية والإلكترونية من خلال التطبيق الالكتروني



٧-إعداد عرض لآلية تقديم قسائم تخفيض حوافز يتضمن: (القيمة - صلاحية الاستخدام - الا تقل صلاحية فترة استخدام قسائم التخفيض الممنوحة عن 6 شهور).

