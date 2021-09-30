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الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقته الأخيرة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 12:01 ص
الأهلي
الأهلي
علي خلاف

بدأ مسؤولو النادي الأهلي في فتح خطوط تواصل مع إدارة طلائع الجيش لبحث الحصول على خدمات محمد بسام حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي العسكري في الفترة المقبلة.

تعاقد الأهلي مع محمد بسام

يأتي تحرك مسؤولي القلعة الحمراء لضم محمد بسام من صفوف الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش بناء على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي يرغب في تدعيم مركز حراسة المرمى بالموسم الجديد.

و اقترب مسؤولو الأهلي من حسم صفقة محمد بسام حارس فريق الكرة الأول بنادي طلائع الجيش، بعد تعثر مفاوضات القلعة الحمراء لضم المهدي سليمان حارس بيراميدز.

من جانبه أبدى محمد بسام حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش ترحيبه بالانتقال للأهلي بعد المفاوضات التي بدأت من قبل مسؤولي القلعة الحمراء مع إدارة النادي العسكري.

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محمد بسام طلائع الجيش الاهلي الأهلي يسابق الزمن

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