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عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 12:35 ص
شيكابالا
شيكابالا
الفجر الرياضي
كشف الإعلامي إسلام صادق عن أزمة كبيرة داخل نادي الزمالك ، بشأن قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا ، مشيراً إلى أن اللاعب كان منقطعاً عن تدريبات القلعة البيضاء ".

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك
وقال صادق خلال برنامجه "البريمو" عبر قناة "TeN" : "شيكابالا انقطع عن حضور تدريبات نادي الزمالك الماضية ، وذلك في ظل الأزمات المالية الكبيرة التي يعاني منها الأبيض ، فضلاً عن رغبة اللاعب في تعديل عقده مع القلعة البيضاء ".

وأضاف : ''' عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بنادي الزمالك أُجبرَ على تدريب شيكابالا منفرداً في المنزل ، وذلك بعد رفض اللاعب حضور تدريبات الفريق في الآونة الأخيرة ، وبعلم الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون ".

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