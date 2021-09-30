كشف الإعلامي إسلام صادق عن أزمة كبيرة داخل نادي الزمالك ، بشأن قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا ، مشيراً إلى أن اللاعب كان منقطعاً عن تدريبات القلعة البيضاء ".





عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

وقال صادق خلال برنامجه "البريمو" عبر قناة "TeN" : "شيكابالا انقطع عن حضور تدريبات نادي الزمالك الماضية ، وذلك في ظل الأزمات المالية الكبيرة التي يعاني منها الأبيض ، فضلاً عن رغبة اللاعب في تعديل عقده مع القلعة البيضاء ".





وأضاف : ''' عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بنادي الزمالك أُجبرَ على تدريب شيكابالا منفرداً في المنزل ، وذلك بعد رفض اللاعب حضور تدريبات الفريق في الآونة الأخيرة ، وبعلم الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون ".



