كشف عامر حسين، عضو رابطة الأندية والمشرف على لجنة المسابقات، عن الأندية التي ترغب في استمرار الدوري المصري الممتاز، الموسم الجديد بنظامه الحالي دون تغيير.





عامر حسين: 11 ناديًا يرغبون في استمرار الدوري بنظامه الطبيعي

وأوضح عامر حسين في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " هناك 11 نادي يرفضون احداث تغيير في نظام الدوري في الموسم الجديد، من بينهم المصري والإتحاد والإسماعيلي".





وكانت هناك بعض المناقشات خلال الفترة الأخيرة، من أجل إحداث تغيير على نظام بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث أن هناك 3 سيناريوهات مطروحة على الأندية، على أن يعلن نظام المسابقة النهائي بعد اجتماع السبت المقبل.



