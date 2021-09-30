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طارق مصطفى: اختلفت مع البدري.. والجبلاية لم تجاملني

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 04:00 ص
البدري
البدري
محمد زويد
أشار طارق مصطفى، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، إنه كان هناك بعض الاختلاف في وجهات النظر مع حسام البدري، ولكن الأمور أصبحت أفضل بعد ذلك والعلاقة أصبحت رائعة.

وقال طارق في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "حسام البدري كان يشرك جميع أعضاء الجهاز المعاون له اختيارات في قائمة المنتخب".

وتابع: "لم يتم مجاملتي في اختياري بمنصبي في الجهاز السابق لمنتخب مصر". 

وأكد طارق مصطفى، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، إن أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتحدث مع الجهاز الفني في الجابون بعد المباراة.

 وأوضح أن أحمد مجاهد كان مخاصمنا في الطائرة أثناء العودة من الجابون، رغم التعادل في الوقت القاتل.

طارق مصطفى: مصطفى محمد بكى بعد مباراة الجابون.. وعقدت معه جلسة منفردة 
أكد طارق مصطفى، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، إن الجهاز الفني السابق للمنتخب لم يرى واقعة مصطفى محمد في المباراة، مشيرا إلى أن الجميع رأى تلك اللقطة في الطائرة.

وقال طارق في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "مصطفى محمد بكى بعد مباراة الجابون، وأكد لي بأنه يشعر بالضغط خلال الفترة الماضية، وعقدت معه جلسة منفردة".

وتابع: "حسام البدري تعامل مع مصطفى محمد بشكل جيد بعد مباراة الجابون".

وشهدت مباراة الجابون حالة غضب كبيرة من مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار إلى صفوف جالاتا سراي التركي نحو الجهاز الفني للمنتخب الوطني رغم تسجيله هدف قاتل اعطي مصر التعادل أثناء أحداث سير المباراة.

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر طارق مصطفى البدري

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