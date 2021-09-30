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الولايات المتحدة تعلن التزامها بمشاركة تايوان الدولية

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 09:48 ص
بوابة الفجر
منار طارق
صرح دبلوماسي أمريكي كبير في حدث مع وزير خارجية تايوان حضره أيضًا نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتوسيع مساحة تايوان للمشاركة الدولية.

تمنع الصين، التي تدعي ان تايوان كأراضيها، الجزيرة من المشاركة في معظم الهيئات العالمية مثل الأمم المتحدة، قائلة إنها مقاطعة صينية ليس لها الحق في زخارف دولة. وفي حديثه أمام لجنة افتراضية حول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، قال جيريمي كورنفورث، نائب مدير السفارة الأمريكية الفعلية بالمعهد الأمريكي في تايوان، إن تايوان ذات الوزن الثقيل في مجال التكنولوجيا ملتزمة باستخدام براعتها التكنولوجية "من أجل الصالح العام. ".

وأشار كورنفورث إلى أنه تم منع تايوان من المشاركة الفعالة في الهيئات بما في ذلك جمعية الصحة العالمية، لكنه قال إن الحدث سوف يسلط الضوء على كيفية استخدام تايوان لقوتها التكنولوجية لمساعدة المجتمع الدولي في حل التحديات المشتركة. وأضاف في تصريحات نشرها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا اليوم الخميس أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتوسيع الفضاء الدولي لتايوان".

وقالت الوكالة إن نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جيفري بريسكوت أدلى بتصريحات ختامية، لكنه لم يذكر تفاصيل. ليس لواشنطن علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها أقوى داعم دولي لها وتدين بشكل روتيني الضغط الصيني على الجزيرة. وقال وزير خارجية تايوان جوزيف وو في نفس المناسبة إن تايوان عضو "لا غنى عنه" في المجتمع الدولي.

ونقلت عنه وزارته قوله "لقد حان الوقت الآن لكي تتخذ الأمم المتحدة إجراءات لحل مشكلة استبعاد تايوان غير اللائق من منظومة الأمم المتحدة". وتقول حكومة تايوان المنتخبة ديمقراطيًا إن شعبها فقط هو من يحق له التحدث باسمها على المسرح العالمي.

الكلمات المفتاحية

تايوان الصين الامم المتحدة

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