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"خدت ايه".. ما الذي جمع بين عمر كمال وعبد الباسط حمودة؟

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:21 م
عمر كمال وعبد الباسط حمودة
عمر كمال وعبد الباسط حمودة
أروي حمدي
ظهر مطرب المهرجانات عمر كمال، برفقة الفنان عبد الباسط حمودة، في مشهد تمثيلي وظهر "كمال" يؤدي دور ابن عبد الباسط وكان يغادر المنزل، فيرد عليه الأخير رايح فين وايه اللي في "جيبك" ليرد عمر"دي سجاير وولاعة"، فيرد "حمودة" بجملة غنائية "خدت ايه".

يذكر أن الفنان عمر كمال، شارك في أغنية "أنا العريس" برفقت الفنان حسن شاكوش، وهي من وكلمات محمد غباشي ومصطفى الجن، وتوزيع إسلام ساسو.



وتقول كلمات الأغنية: "الليلة.. الليلة.. دي أجمد زفة.. أنا العريس.. الليلة ليلتي.. محدش قدي.. أنا العريس.. هلبس بدلتي الليلة فرحتي.. هرقص وأهيص.. باي باي أيام العزوبية.. بح يا متاعيس.. هعمل كل اللي في نفسي.. خلاص فكيت الكيس.. أنا العريس.. أمي دعيالي.. شديت حيلي.. ظبط حالي.. ليلة العمر مع أم عيالي.. أحلى ليلة في الوجود.. حب العمر يا مشمشاية.. من دلوقتي بقيتي معايا.. ساكنة في قلبي وهوايا".
"خدت ايه".. ما الذي جمع بين عمر كمال وعبد الباسط حمودة؟
"خدت ايه".. ما الذي جمع بين عمر كمال وعبد الباسط حمودة؟

الكلمات المفتاحية

خت إيه الفنان عمرو كمال الفنان عبد الباسط حمودة الفنان حسن شاكوش الفجر الفني أغنية أنا العريس

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