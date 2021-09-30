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عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:48 م
كيروش
كيروش
محمد أيمن

إستقر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري على التشكيل الذي سيخوض به الفراعنة مباراة ليبيريا الودية اليوم الخميس.

تشكيل مباراة مصر ضد ليبيريا 

ومن المُنتظر أن يلعب المنتخب المصري الشوط الأول بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتوح ، أيمن أشرف ، محمود حمدي الونش ، أكرم توفيق.

خط الوسط : عمرو السولية ، طارق حامد ، عبد الله السعيد.

خط الهجوم : أحمد سيد زيزو ، مصطفى فتحي ، محمد شريف.

في المقابل يدفع البرتغالي بتشكيل مغاير في الشوط الثاني كالآتي :-

حراسة المرمى : محمد أبوجبل.

خط الدفاع : محمد حمدي ، علي جبر ، باهر المحمدي ، أحمد توفيق.

خط الوسط : مهند لاشين ، حمدي فتحي ، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم : رمضان صبحي ، أحمد سمير ، إبراهيم عادل.

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر ليبيريا كيروش

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