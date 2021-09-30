عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

اشترط الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الفني للأهلي، حسم صفقة محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، من أجل الموافقة على إطلاق سراح علي لطفي حارس مرمى الفريق.

جدير بالذكر أن علي لطفي تلقى عدة عروض لمغادرة الأهلي من بينها عرض نادي فيوتشر الصاعد حديثاً للدوري المصري " كوكاكولا" سابقاً.

وتمسك موسيماني بضم بسام للموافقة على رحيل لطفي خاصة أنه طلب من قبل بشكل رسمي التعاقد مع بسام اقتناعا بقدراته الفنية بعد تألقه في مباراة الأهلي والطلائع في الدوري ثم السوبر.

ويحاول مسئولو القلعة الحمراء إنهاء صفقة محمد بسام في يناير المقبل بعد تمسك طلائع الجيش ببقاء اللاعب خلال المرحلة المقبلة.