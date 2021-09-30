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عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 05:10 م
كومان
كومان
الفجر الرياضي

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، عقب خسارة برشلونة الإسباني المُهينة أمام بنفيكا البرتغالي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووفقًا لموقع "دون بالون" الإٍسباني، فأن ثلاثي الفريق الكتالوني، جيرار بيكيه وجوردي ألبا وسيرجو بوسكيتش، طالبوا خوان لابورتا رئيس برشلونة بسرعة إقالة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا.

وأوضح الموقع بأن ثلاثي برشلونة وجهوا رسالة واضحة إلى لابورتا مؤكدين بأن كومان لا يعرف كيفية إدارة المباريات والتعامل مع لاعبي الفريق.

يذكر أن برشلونة خسر أول مباراتين في مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث خسر المباراة الأولى على أرضه أمام بايرن ميونيخ الألماني 3-0، وسقط بنفس النتيجة خحارج قواعد أمام بنفيكا البرتغالي، لتصبح مهمته صعبة في التأهل للدور المقبل بالبطولة الأوروبية العريقة.

الكلمات المفتاحية

لابورتا كومان جوردي ألبا بيكيه برشلونة

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