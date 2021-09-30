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الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم نجم الاسماعيلي

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 05:30 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
علي خلاف
حسم مسؤولو النادي الأهلي موقفهم النهائي من الدخول في مفاوضات للتعاقد مع باهر المحمدي مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية.

الأهلي يرفض ضم صفقات جديدة

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أن مسؤولي القلعة الحمراء لا يفكرون إطلاقا في الدخول في مفاوضات لضم باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي خلال ميركاتو الصيف الجاري.

وأكمل المصدر أن مسؤولي النادي الأهلي لم يتحدثوا من قريب أو بعيد مع مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي أو وكيل أعماله، كما أن باهر المحمدي خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تماماً.

وأوضح المصدر أن الأهلي لا يفكر في ضم أي لاعب من صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأتم المصدر موضحا أن مسؤولي الأهلي اكتفوا بالصفقات التى أبرمها المارد الأحمر خلال الصيف الجاري وهم : بيرسي تاو وميكيسوني  وحسام حسن وكريم فؤاد ومصطفى البدري.

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نجم الاهلي محمود الخطيب رياضة باهر المحمدي الاسماعيلي اخبار الرياضة

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