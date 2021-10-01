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تفاصيل مد فترة حجز وحدات "سكن لكل المصريين 2" (فيديو)

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 03:29 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
كشف مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن تفاصيل مد فترة تسجيل وحجز وحدات "سكن لكل المصريين 2" إلى يوم الاثنين المقبل.

وقالت "عبدالحميد" في اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" إنه عقب غلق باب التقديم تم اكتشاف أن هناك 58 ألف متقدم على الموقع، ومن استوفوا الشروط حتى الآن 54 ألفًا فقط.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أنهم مدوا فترة التسجيل إلى يوم الاثنين المقبل من أجل إعطاء الفرصة للأربع آلاف متقدم أن يستوفوا الأوراق المطلوبة على الموقع.

وأكدت أن يوم الاثنين المقبل ستكون فرصة أخيرة لهم.

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