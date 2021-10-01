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مصرع 5 أشخاص في حادثين منفصلين بالبحيرة (أسماء)

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 01:49 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
لقى 5 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب اثنين آخرين بكسور وجروح مترفقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادثين منفصلين، بمركزي دمنهور وكفر الدوار، وجرى نقل الجثث لثلاجات حفظ الموتى بمستشفيات دمنهور وكفرالدوار، تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بطريق قرية زهرة البحرية التابعة لمركز دمنهور، أسفر عن إصابة كلا من "محمد كمال بسيوني" 37 عامًا، "مصطفي كمال بسيوني" 27 عاما، مقيمين بقرية سنطيس وجاري عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

وتوفى كل من: "إيمان سماره لبده" 20 عامًا، "نورا محمد إبراهيم ناصف" 22 عامًا، و"محمد مصطفي كمال بسيوني" عام واحد، وتم نقل الجثث بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي دمنهور التعليمي.

كما تلقى مدير امن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفرالدوار، يفيد بوصول بلاغ من الأهالي بوجود جثتين أسفل الكوبري العلوي، اثر اصطدام قطار بهما أثناء عبورهما لشريط السكة الحديد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين وفاة شابين أثناء عبوره الطريق، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة.

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