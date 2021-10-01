شعراوي: تنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة في 5 محافظات

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن شبكة السلامة العامة والتي تعد نقلة نوعية في تحقيق التنسيق التام والسريع بين كافة الجهات المعنية لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة وعالية في أقل وقت ممكن تنفذ بصفة تجريبية في محافظة بورسعيد وسيتم تنفيذها تجريبيًا خلال الفترة المقبلة في محافظات الإسماعيلية والسويس والأقصر وجنوب سيناء تمهيدًا لتعميمها في جميع المحافظات.



تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن تنفيذ هذه الشبكة يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون الشبكة على أتم استعداد لإدارة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق والسيطرة على أي أزمة موجودة في المحافظات المصرية، لافتًا إلى اشتراك الوزارة مع وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والصحة والبترول والهيئة الوطنية للإعلام والكهرباء في تنفيذ الشبكة علي مستوي الجمهورية.



المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة

وأوضح اللواء شعراوي أن المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة هي شبكة محمول لاسلكية حكومية وطنية تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع ومنفصلة عن شبكة الإنترنت وكل شبكات المحمول الأخرى، وأنشئت طبقًا للمعايير العلمية وبأيدي مصرية، وتوفر خدمات الاتصال الحديثة المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية والربط بين الخدمات الحكومية المختلفة لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين والسائحين علي السواء، كما أن المشروع الجديد يعمل على إتاحة البيانات والإجراءات الحديثة مع إبراز دور التطبيقات الحديثة في دعم واتخاذ القرار.



وقال اللواء محمود شعراوي إن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تستوعب جميع الجهات المعنية بالمحافظات، وتحقق التعاون والتكامل بينهم لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ من خلال إنشاء مركز السيطرة الموحد لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للمحافظة باتصال المواطن برقم خدمات الطوارئ الموحد.



وأشار اللواء شعراوي إلى أنه سيتم تحديد مكان القائم بالبلاغ والوصول لمكان الحادث خلال دقائق معدودة، وتشمل الشبكة منظومة موزع مهام اللاسلكي، ونظام المؤتمرات اللاسلكية المرئية، ومنظومة المراقبة الذكية اللاسلكية، ومنظومة متلقي البلاغات المميكنة، ومنظومة التقييم المبدئي للمريض داخل سيارات الإسعاف، ومنظومة القرارات الحيوية للمصابين، ومنظومة تحديد مكان المتصل آليًا برقم خدمات الطوارئ، مؤكدًا أنه من خلال الشبكة الوطنية لخدمة الطوارئ والسلامة العامة أصبح البلاغ مميكن يتحول من مركز القيادة والسيطرة بالشبكة الوطنية بالمحافظة إلى غرف العمليات التخصصية للجهات.



مميزات المشروع القومي للشبكة الموحدة

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن المشروع القومي للشبكة الموحدة يساهم في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية، وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات، وسرعة رد الفعل، كما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما يهدف المشروع إلى ترشيد الأعباء المالية، ودعم تدفق الاستثمارات والقطاع السياحي، وخفض معدلات الجريمة، وتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث وحتى الوصول للمعدلات العالمية، مؤكدًا أن المشروع يتضمن تجهيز غرف عمليات الجهات المعنية لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية وبين غرف عمليات الجهات المعنية.

