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القوى العاملة: تعيين 3565 شابا بينهم 24 من ذوي الهمم بالإسكندرية

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 11:01 ص
محمد سعفان، وزير القوى العاملة
محمد سعفان، وزير القوى العاملة
مارينا بشارة
كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية بتعيين 3565 شابًا، منهم 24 من ذوى الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 12725 راغب عمل منهم 51 من ذوي القدرات، فضلا عن توفير 355 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 510 منشأة
وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 510 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 447 محضرا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 132 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

257 شكوى جديدة
وأشار ياسر سعيد مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أغسطس الماضي- إلى أن المديرية تلقت 257 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 168 شكوى مرحلة من شهر يوليو، وتم بحث 258 شكوى منها، وتبين أن 110 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 148 محضرًا للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 167 شكوى تحت البحث والدراسة.

التفتيش على 529 منشأة
أما في مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 529 منشأة، وعمل 45 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 252 محضرًا، وبحث 205 شكوى عمالية، وعمل ندوة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 67 ترخيص، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 8 أجانب، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعقد دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة بإحدى قرى المحافظة، استفاد منها 20 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة، كما قامت باستخراج 1692 شهادة قياس مستوى المهارة، و1493 رخصة مزاولة الحرفة.

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وزير القوى العاملة محمد سعفان ذوي الهمم القوى العاملة الإسكندرية

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