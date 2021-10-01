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مصرع طفل غرقا في بيارة مياه شرق الإسماعيلية

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 01:01 م
جثة
جثة
هشام إسماعيل
لقي طفل مصرعه، اليوم الجمعة، وذلك جراء سقوطه في بيارة مياه مخصصة للأرض الزراعية، بمنطقة قرية العبور التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.
بلاغ بالحادث
وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد طلعت عبد الهادي، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغا عن مصرع الطفل محمد سويلم رحيل 4 سنوات، وذلك جراء سقوطه في بيارة مياه مخصصة للأرض الزراعية، بمنطقة قرية العبور التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق.
التحريات السرية
وبعمل التحريات السرية أثبتت أن الطفل غافل أسرته ليلهو بالقرب من البيارة، فسقط بها ليلفظ أنفاسه الأخيرة.
تحرير محضر
وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.

الكلمات المفتاحية

نيابة محضر مباحث حوادث جثة

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