عم الطفل المخطوف من داخل مستشفى بالشرقية يكشف تفاصيل الواقعة

كشف وليد السيد سليمان المقيم بمركز الحسينية وعم الطفل الرضيع "أحمد" الذي تم اختطافه من قبل سيدة مجهولة الهوية من داخل مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية تفاصيل الواقعة.



خطف طفل رضيع

وقال "عم الطفل" إنهم عندما طلبوا تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمستشفى الحسينية فوجئوا بتعطلها، وأشار إلى أن زوجة شقيقه كانت وضعت الطفل عصر الأربعاء الماضي وتم اختطافه أمس الخميس نحو الساعة الحادية عشرة.



وأضاف أن زوجة شقيقه توجهت إلى دورة المياه، وتركت طفلها بصحبة سيدة أخرى، فقامت الأخيرة بخطفه وفرت هاربة، مشيرا الى أن بعض الكاميرات في المستشفى معطلة ولم تسجل جميع ما يحدث في المستشفى ومحيطها.



وأكد أن بعض المحققين من رجال الأمن عرضوا عليهم صور سيدات تم الحصول عليها من تفريغ كاميرات إلا أن السيدة لم تكن من ضمنهم، وناشدت الجهات المختصة بسرعة إعادة الطفل وضبط المتهمة.



مدير أمن الشرقية

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بورود بلاغا إلى مركز شرطة الحسينية من رجب مقيم بقرية «بحر البقر» 5، التابعة لمركز الحسينية، اتهم فيه سيدة أخرى، بخطف طفله الرضيع بعد ساعات من إجراء زوجته عملية ولادة قيصرية داخل مستشفى الحسينية المركزي، بعدما جلست معها وقدمت لها التنهئة على الولادة، وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز إلى المستشفى لإجراء التحقيقات اللازمة والفحوصات، وتبين أن الأم الطفل بصحبة السيدة وتوجهت إلى دورة المياه، وعندما عادت لم تجدها ولا رضيعها، كما تبين أن زوج والدة الطفل كان برفقتها في المستشفى، ولكنه لم يشاهد السيدة أثناء مغادرتها.

