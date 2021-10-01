رئيس جامعة بنها يتفقد منشآت ومبنى المدرجات في العبور

تفقد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، في أولى جولاته الميدانية مساء اليوم الجمعة، منشآت الجامعة بالعبور، حيث تابع مشروع إنشاء الجامعة الأهلية الجديدة وأعمال إنشاء مبنى المدرجات.



جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي ومنسق الجامعة الأهلية لدى وزارة التعليم العالي، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وأيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، والمهندسة منال فاروق مدير عام الإدارة الهندسية، والاستشاريين ومهندسي الإنشاءات والمشروعات.



وتابع "سوسه" نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء جامعة بنها الأهلية في العبور والتي بلغت 50 %، حيث جرى الانتهاء من الهيكل الخرساني لعدد 10 منشآت منهم "7 تعليمية، 2 ورش، ومبنى إدارة الجامعة"، وجاري أعمال النهو والتشطيبات والأعمال الكهربائية والتكييفات وأعمال الحماية المدنية.



ووجه رئيس الجامعة الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات الوطنية التي تعمل في مشروع إنشاء جامعة بنها الأهلية في العبور لسرعة معدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقًا للجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقًا للمواصفات المعتمدة.



كما تفقد رئيس الجامعة ومرافقوه مشروع إنشاء مبنى المدرجات بالعبور والمقام على مساحة إجمالية 19500 متر مربع، ويضم 20 مدرجا تعليميًا، ويسع المدرج الواحد 250 طالبًا، وذلك لإتاحة الفرصة واستيعاب أكبر عدد من الطلاب المتقدمين للالتحاق لجامعة بنها، موجهًا الشكر لاستشاري ومهندسي المشروع على الجودة والالتزام بالجدول الزمني للمشروع.