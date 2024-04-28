بمناسبة الصيف.. تعرف على كيفية حماية الأطفال من الشمس.. أساليب ونصائح

الفجر الطبي
بمناسبة الصيف.. تعرف
بمناسبة الصيف.. تعرف على كيفية حماية الأطفال من الشمس.. أسا

تعتبر الشمس مصدرًا مهمًا للحياة، ولكن التعرض المفرط لأشعتها فوق البنفسجية يمكن أن يكون ضارًا لصحة الأطفال. إذا لم يتم التصرف بحذر، فإن التعرض المستمر للشمس قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض الجلد وغيرها من المشكلات الصحية. لذا، تصبح حماية الأطفال من الشمس أمرًا حيويًا. في هذا المقال، سنلقي نظرة على بعض الطرق الفعّالة لحماية أطفالنا من أشعة الشمس الضارة.

 تعرف على كيفية حماية الأطفال من الشمس

1. استخدام واقي الشمس:

يعتبر واقي الشمس أداة أساسية لحماية بشرة الطفل من الضرر الناتج عن الشمس. يجب اختيار واقي شمسي يكون مناسبًا لبشرة الطفل، ويفضل استخدام واقيات الشمس التي تحتوي على SPF (معامل حماية الشمس) عالي، ويفضل أن يكون SPF 30 أو أعلى. 

يجب وضع واقي الشمس بانتظام على البشرة قبل التعرض لأشعة الشمس بما لا يقل عن 30 دقيقة، وإعادة وضعه كل ساعتين على الأقل أو بعد السباحة أو التعرق بشكل كبير.

2. ارتداء الملابس المناسبة:

يفضل ارتداء الملابس الفضفاضة والمصنوعة من خامات ذات نسيج محبب وغير مخملي لحماية بشرة الطفل من أشعة الشمس. كما يمكن ارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة والقبعات الواقية من الشمس لتقليل التعرض للأشعة الشمسية المباشرة.

بمناسبة الصيف..  تعرف على كيفية حماية الأطفال من الشمس.. أساليب ونصائح

3. الابتعاد عن الشمس في أوقاتها القوية:

ينبغي تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترتي الظهيرة والعصر، حيث تكون أشعة الشمس أكثر حدة في هذه الأوقات. يفضل البقاء في الظل وتجنب التعرض المباشر للشمس قدر الإمكان.

4. توفير الإمدادات الضرورية:

يجب على الآباء والمربين التأكد من توفير ما يلزم لحماية الأطفال من الشمس، مثل القبعات الواقية من الشمس، والنظارات الشمسية ذات العدسات الكبيرة والتي تحمي العينين من الأشعة فوق البنفسجية، ومستحضرات واقي الشمس.

بمناسبة الصيف..  تعرف على كيفية حماية الأطفال من الشمس.. أساليب ونصائح

5. التوعية والتثقيف:

يعتبر التوعية بأهمية حماية الأطفال من الشمس جزءًا أساسيًا من الحملة العامة للتصدي لأضرار الشمس. يجب على الآباء والمربين توعية الأطفال بأهمية استخدام واقي الشمس وتجنب التعرض المفرط للشمس.

txt

ضربة الشمس.. إليك ما يجب عليك اتباعه

txt

بمناسبة دخول الصيف.. تعرف على خطوات الحماية من اسمرار الشمس

في الختام، يمكن القول إن حماية الأطفال من الشمس ليست مجرد إجراء احترازي، بل هي ضرورة صحية. من خلال اتباع النصائح المذكورة أعلاه، يمكن للآباء والمربين الحفاظ على صحة أطفالهم وسلامتهم أثناء التمتع بالأنشطة الخارجية في فصل الصيف وغيره من الأوقات المشمسة.

 

واقي الشمس الشمس اشعة الشمس حماية الأطفال الشمس الضارة أهمية الشمس أضرار الشمس

مواد متعلقة

أهمية الحماية من الشمس.. الحفاظ على صحة البشرة والوقاية من الأمراض

عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس.. وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

تأثير كسوف الشمس على الطقس: تغيرات مؤقتة وتأثيرات طفيفة
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد من الزمالك على احتفال مصطفى شلبي وحقيقة معاقبته

الآن حصري وعبر رابط سريع Dreams FC vs Zamalek شاهد بث مباشر مباراة دريمز إف سي ضد الزمالك الدور نصف النهائي كأس الاتحاد الأفريقي 2024

رسميًا.. إلغاء مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة في إياب نصف نهائي الكونفدرالية

عاجل.. أول تعليق من جوميز بعد تأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية

بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد نهائي بطولة الكونفدرالية

فاروق جعفر: أتمنى التوفيق للزمالك والأهلي ويجب معاقبة مصطفى شلبي

عاجل.. أول إجراء من ليفربول تجاه صلاح بعد اشتباكه مع كلوب

عاجل| عمرو أديب يرد على الرئيس السيسي بشأن عدم إقبال الطلاب على وظائف البرمجة